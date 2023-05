Fasano | irruzione di tre malviventi in casa di un’anziana | le urla li mettono in fuga Indagine dei carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di martedì 2 maggio 2023) Ieri a tarda sera i tre sono entrati indella 79enne che vive sola,, nel centro urbano di. Hanno immobilizzato la donna ed erano in cerca di denaro ed oggetti da rubare. L’anziana ha gridato per chiedere soccorso e lehanno messo in. Indagano i. L'articolodi treindi, leliin dei proviene da Noi Notizie..