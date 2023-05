Fantacalcio | cambia il punteggio del big | è una brutta notizia

(Di martedì 2 maggio 2023) La 33esima giornata del campionato è alle porte. Il voto di un big della Serie A, intanto, è statoto. La 32esima giornata del campionato è andata in archivio, ma il prossimo turno è già all’orizzonte. Mercoledì, infatti, è in programma il turno infrasettimanale che alle 18 proporrà ai tifosi e ai fantallenatori ben 4 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Iling 6,5 : ingresso in campo chela partita della Juventus. Tenta sempre la giocata e, dal primo sprint, la palla carambola a Milik che pareggia; poi si crea una grande occasione e per poco ...Spalletti decide di farli entrare dopo un quarto d'ora del secondo tempo e il loro impattola partita. Raspadori calcia benissimo il corner che finisce sulla testa di Olivera, Elmas va anche ...Saelemaekers: entra el'inerzia della sua squadra. Alla fine si fa anche trovare pronto dopo un'azione di Leao e regala il pari ai suoi. Abraham: nel secondo tempo si accende con il gol. ...

Fiorentina e Fantacalcio, Dodò cambia marcia: sale il suo rendimento Fantacalcio ®

Giovedì 4 maggio andrà in scena Empoli – Bologna, gara valida per la 33^ giornata di Serie A. Ecco tutto ciò che devi sapere sul match dello stadio Castellani di Empoli. Empoli – BolognaContentsEmpoli ...Dopo la lunga attesa per la sfida di ieri tra Napoli e Salernitana, ora i tifosi azzurri aspettano con ansia il prossimo turno di Serie A contro l'Udinese per festeggiare il terzo Scudetto della propr ...