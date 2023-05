Famiglia si scontra in auto mentre va in vacanza | dopo settimane di agonia muore la mamma

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutopoco meno di un mese di, non ce l’ha fatta una70enne, Luigia Caprio, a bordo dell’con il marito e i figli e la nuora, quando lo scorso 8 aprile furono coinvolti in un incidente stradale in via Carpignano, nei pressi della sede dei vigili del Fuoco di Grottaminarda. Troppo gravi le conseguenze delle ferite della donna che sin da subito erano apparse gravi tanto da richiedere il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Moscati di Avellino. In queste ore l’epilogo drammatico,nei giorni scorso sono stati dimessi il padre, i figli e la nuora ricoverati all’Ospedale Frangipane di Ariano Irpino. La, originaria di Teramo, era a bordo di un Suv quando si schiantò fino a capovolgersi. Nell’impatto rimase coinvolta anche ...