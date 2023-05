FalComics | il Festival Nazionale dedicato al Mondo Comics | del fumetto e alla cultura pop

Leggi su lopinionista

(Di martedì 2 maggio 2023) Dal 5 a 7 Maggio a Falconara Marittima l’evento targato CFC e LEG, tra gli ospiti Cristina D’Avena, Massimo Lopez, Monica Word. Ingresso gratuito FALCONARA MARITTIMA – Si terrà a Falconara Marittima (AN) la seconda edizionea firma LEG Live Emotion Group. Ilal, deldel pop, sarà il primo appuntamento del CFC,Community, rete di molti tra i più importantidi settore che hanno desiderio di condividere il proprio know-how per sviluppare nuove idee, promuovere in sinergia le proprie realtà e mettere a disposizione specializzazioni e punti forti di ogni singolo evento. ...