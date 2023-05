Fabio Grosso | “Percorso straordinario | fatto qualcosa di incredibile”

(Di martedì 2 maggio 2023) Frosinone in festa per il ritorno in Serie A. Un campionato condotto dall’inizio alla fine, senza mai veramente temere una rimonta da parte degli avversari. E’ vero che non c’è ancora la certezza matematica del primo posto, ma quella della promozione sì ed è arrivata ieri. Il tecnico dei canarinisi è mostrato visibilmente emozionato al termine della gara e ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.: “, abbiamodi” Uncosì emozionato non lo si vedeva da tempo e ieri ha avuto tutte le ragioni per esserlo perché alla guida del Frosinone ha compiuto un lavoro davvero pregevole, riuscendo ad ottenere l’agognata ...

AGI - Il rigore decisivo a Berlino nel 2006 lo ha fatto entrare nella storia del calcio azzurro, ora la promozione in A con il Frosinone può spalancare auna luminosa carriera da allenatore. Il 45enne campione del mondo, nato a Roma ma cresciuto a Pescara, è tra i protagonisti della cavalcata trionfale della squadra ciociara culminata nel ...In sala stampa, con tutto lo staff, il tecnico del Frosinone,commenta la vittoria con la Reggina per 3 - 1 e la promozione in serie A.MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 'Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, adesso possiamo dirlo'.non trattiene le emozioni nel post partita di Frosinone - Reggina per commentare la promozione in Serie A per i ciociari. Un traguardo che per l'ex terzino rosanero è il primo grande ...

Frosinone promosso in serie A: Fabio Grosso li riporta in alto dopo 4 anni Corriere della Sera

Una cavalcata eccezionale ha portato la squadra di Fabio Grosso a dominare il campionato di Serie B e a prendersi il sogno della promozione nella massima serie italiana. Decisivo il successo sulla Reg ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...