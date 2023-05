F1 | avremo sempre più GP nelle metropoli americane? Dopo Miami e Las Vegas | anche New York strizza l’occhio al Circus

Leggi su oasport

(Di martedì 2 maggio 2023) La Formula 1 sta per vivere il Gran Premio di, il primo dei tre previsti negli Stati Uniti nell’arco del 2023. Si tornerà negli States in autunno per disputare il GP degli USA (Austin) e il nascituro Gran Premio di Las, su un tracciato totalmente diverso rispetto a quello utilizzato a inizio anni ’80. D’altronde, ilè diventato di proprietà dell’americana Liberty Media, con tutti gli annessi e i connessi del caso. Considerata la piega presa dagli eventi, viene da chiedersi se il numero di appuntamenti stelle strisce non possa aumentare ulteriormente nel prossimo futuro. In particolare c’è un contesto che rappresenterebbe la nuova frontiera per la F1 negli Stati Uniti. Anzi, sarebbe una sorta di non plus ultra in termini di immagine e impatto mediatico. Parliamo di un ipotetico Gran Premio a New ...