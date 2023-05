Ezio Greggio spiazza tutti | “Pallido e malato”

Leggi su tvzap

(Di martedì 2 maggio 2023) Personaggi tv. “”:, cos’è successo –, dopo aver lasciato il bancone di Striscia la notizia su Canale 5, sta festeggiando in questi giorni i 20 anni del suo Montecarlo Film Festival de la Comédie. In un’intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni il popolare conduttore ha raccontato tanti aneddoti e retroscena curiosi. Il più struggente? È legato ad un attore scomparso qualche anno fa. Ecco cosa ha detto… Leggi anche: “Striscia la notizia”,commosso:in piedi, cos’è successo Leggi anche:, si mette male per lui: italiani inferociti In occasione dei 20 ...