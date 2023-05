Ex gieffina nella prossima puntata di Back to School 2 | ecco di chi si tratta

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 2 maggio 2023) Continuano gli appuntamenti conto. Per la quinta, la conduttrice Federica Panicucci ha già fornito una succosa anticipazione stamani nel talk show di Canale 5, Mattino 5. Scopriamo che cosa ha detto. Leggi anche: Dove vedere la replica di Mattino 5 Extra i ripetenti della quintadito2:di chi siStamattina Federica Panicucci in chiusura di Mattino 5 ha voluto fornire un interessante spoiler sul prossimo appuntamento dito2, che andrà in onda giovedì 4 Maggio 2023, su Italia 1.che cosa ha detto: “Voglio ricordarvi l’appuntamento per giovedì sera. Ritorna un nuovo appuntamento con ...