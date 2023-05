Eventi Maggio 2023 al Museo Filangieri di Napoli

(Di martedì 2 maggio 2023) Per il mese di, iloffre un programma diper accogliere adulti e bambini in nuove imperdibili esperienze all’insegna della cultura, del benessere e del divertimento. Ecco gli appuntamenti Sabato 6: Crimini irrisolti Domenica 14: Caccia al tesoro Sabato 20: Yoga alCRIMINI IRRISOLTI Sabato 6

... che a Pian Munè di Paesana vede protagonisti la luna piena e i racconti di Barbaluc, il cantastorie occitano! L'appuntamento con la Luna Piena è per sabato 6. Cena al Rifugio con introduzione ...Le Sporting Monte - Carlo, fino al 6( più info ) Per conoscere tutti glidi oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it WORK IN PROGRESS... MERCOLEDI' 3SANREMO 10.MUSICA Bollani "Piano solo" Stefano Bollani è ospite della rassegna Grandi Interpreti di Bologna Festival con il suo recital dal titolo Piano solo: un viaggio tra i tasti del pianoforte che si rinnova ...

Eventi 1 maggio, cosa fare a Milano per la Festa dei Lavoratori Sky Tg24

Sabato 6 maggio, a Savona, in piazza Sisto IV (nella fascia oraria ... Questa giornata si aggiunge ad altri eventi sia già realizzati sia futuri, marchiati dal coinvolgimento primario del Lions ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potr ...