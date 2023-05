Europarlamento blafesmo | mostra con Gesù sadomaso in nome dei diritti Lgbt FdI | “Pagina buia per l’Ue”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 maggio 2023) «L’esposizione di immagini blasfeme nell’ambito delladella fotografa svedese Elisabeth Ohlson inaugurata oggi rappresenta unanella storia recente dell’». Lo dichiara il capodelegazione di Fratelli d’Italia – ECR al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. All’Cristo in mezzo agli apostoliindei«Non è ovviamente in discussione – prosegue il capogruppo di FdI – il diritto di qualunque parlamentare, come la collega della sinistra svedese Malin Björk, di organizzare un’esposizione artistica negli stabili del Parlamento tramite cui veicolare tesi a favore dei. Quello che non è accettabile è che, per farlo, si espongano ...