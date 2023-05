Eurolega | quarti di finale Playoff 2022 2023 | Monaco sbanca Maccabi | il Real Madrid riapre tutto contro Partizan

(Di martedì 2 maggio 2023) Nella serata di oggi si sono giocate le terze partite delle serie valide per idideidi. IlTel Aviv non mantiene il fattore campo e cede la vittoria a, mettendo la serie sull’1-2. La squadra israeliana cade in casai monegaschi per 78-83, regalando adesso un match point agli avversari. Nell’altra gara di giornata, a Belgrado si sono sfidati, partendo dal 2-0 per i padroni di casa e dopo l’incredibile baraonda della scorsa gara. Anche qui gli animi non sono meno animati, ma questa volta, a vincere è il, 80-82, e che allunga la serie sul 2-1, sperando ...

