A meno di due settimane dalle elezioni presidenziali turche, da molti ritenute un test del suo ventennio al potere, il presidente uscente Recep Tayyipha attaccato il suo principale sfidante Kemal Kilicdaroglu, leader del Partito Popolare Repubblicano e capo dell'opposizione. Nel corso di un comizio nella città di Antalya, ha aizzato così i ...... secondo un altro rilevamento MetroPoll del mese scorso e' probabile che la stragrande maggioranza degli elettori dellHdp votera' per il principaledi. Si apre quindi la strada per una ...... Erdoan, primo ministro dal 2003 al 2014 e presidente da allora, si confronta con unche sta ... in contrapposizione alla veemenza dei discorsi die allo sfarzo che caratterizza la vita ...

Erdogan al rivale: "Il 14 maggio urne come tombe per voi" - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Roma, 2 mag. (askanews) – A meno di due settimane dall’apertura delle urne per le presidenziali e le legislative in Turchia, si prospetta la tornata elettorale più difficile degli ultimi 20 anni per i ...