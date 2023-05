Equipe | “Napoli città del sole | non poteva festeggiare lo scudetto con la pioggia”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 2 maggio 2023) Il quotidiano francese l’ha esaltatoe i tifosi azzurri , rispondendo indirettamente all’acredine italiana contro il capoluogo partenopeo. Ilsta per vincere loe anche in Francia ne parlano. Il quotidiano. L’ha descritto l’entusiasmo dei tifosi partenopei come un’eccezione, un patrimonio da conservare in un calcio sempre più standardizzato e privo di personalità. “Pochi altri luoghi possono vantare un rapporto così intenso e passionale tra lae la sua squadra“, ha scritto il giornale francese. L’ha poi aggiunto: “In questo calcio sempre più standardizzato e igienizzato, il contesto che vive ilresta una formidabile eccezione, un patrimonio da preservare, con i suoi eccessi. Poche ...