Ente Parco Taburno | Caturano ci ricasca | non ammesso al concorso alla Regione Molise

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCambia la provincia, altrama il risultato è lo stesso: il candidato Costantinononalpresso la(posizione ‘tecnico amministrativo’ – categoria D) ancora una volta per la mancanza di un requisito. Dopo l’esclusione, a vittoria ormai ottenuta, dalProvincia di Benevento (istruttore direttivo-tecnico geologo), stessa sorte. Questa volta il presiddell’Regionale delCamposauro ha pagato la mancanza di esperienza professionale come riportato nell’elenco dei non ammessi: ‘Ai fini dell’ammissione ...