Enrico Papi rompe il silenzio su presunte liti con Ilary e addio a L’Isola

(Di martedì 2 maggio 2023) Già dopo la prima puntata dedei Famosi hanno iniziato a circolare dei rumor sufrizioni traBlasi. Dopo la gag dell’opinionista che ha preso la busta disu cui era scritto il nome dell’eliminato le voci sono aumentate. C’è addirittura chi ha parlato di malumori a Mediaset e di una sostituzione in corsa per, ipotesi però smentita su Panorama dal giornalista Francesco Canino “Non si è esclusa la possibilità che l’opinionista venga sostituito già nella prossima puntata in onda martedì 2 maggio. Hanno addirittura parlato di riunioni per questa ipotesi. Però stando alle nostre fonti non ci risulta che sia stata vagliata l’opzione di rimuovere. – si legge su Panorama – Una fonte Mediaset ci ha rivelato: ...

Striscia la notizia ha deciso di consegnare il Tapiro d'oro ad- il secondo della sua carriera - per le presunte tensioni con Ilary Blasi durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi , quando l'opinionista ha strappato dalle mani della conduttrice ...Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro a- il secondo della carriera - per le presunte tensioni tra lui e Ilary Blasi durante l'ultima puntata dell' Isola dei Famosi , in cui ha strappato dalle mani della conduttrice la busta con ...Le più accese riguardano una presunta diatriba trae Ilary Blasi, in cui l'opinionista viene accusato dal pubblico da casa di voler rubare la scena a tutti i costi. Il pensiero di ...

Parla Enrico Papi: "Lite con Ilary Blasi e addio Isola Ecco cosa è successo davvero" Corriere dello Sport

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dall'Isola dei Famosi". Enrico Papi incassa il Tapiro d'oro da Striscia la notizia e prova a riportare il sereno nello stadio de ...