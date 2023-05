Enrico Papi commenta i presunti malumori con Ilary Blasi

Tapiro d'oro dopo le tensioni dell'ultima puntata 'Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dall'Isola dei Famosi'.incassa il Tapiro d'oro da Striscia la notizia e prova a riportare il sereno nello stadio dell'Isola dei Famosi 2023 dopo le presunte tensioni con Ilary Blasi: durante l'ultima puntata ...Tapiro d'oro dopo le tensioni dell'ultima puntata "Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dall'Isola dei Famosi".incassa il Tapiro d'oro da Striscia la notizia e prova a riportare il sereno nello stadio dell'Isola dei Famosi 2023 dopo le presunte tensioni con Ilary Blasi: durante l'ultima puntata ...Striscia la notizia ha deciso di consegnare il Tapiro d'oro ad- il secondo della sua carriera - per le presunte tensioni con Ilary Blasi durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi , quando l'opinionista ha strappato dalle mani della conduttrice ...

Parla Enrico Papi: "Lite con Ilary Blasi e addio Isola Ecco cosa è successo davvero" Corriere dello Sport

All’Isola dei famosi 2023 c’è aria di bufera tra Ilary Blasi ed Enrico Papi L’opinionista ha raccontato la sua verità a Striscia ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...