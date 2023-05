Energia | Meloni | ' a lavoro su Italia hub | circolo virtuoso anche su flussi migratori'

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "La situazione energetica è complessa. L'ha fatto un grandeper affrancarsi alla dipendenza dalla Russia e lavora per diventare un hub energetico. L'Austria in questo è fondamentale per vicinanza e posizione. Il Piano può creare unnell'affrontare i". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, durante le dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi con il Cancelliere Federale della Repubblica d'Austria, Karl Nehammer.

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – "La situazione energetica è complessa. L'Italia ha fatto un grande lavoro per affrancarsi alla dipendenza dalla Russia e lavora per diventare un hub energetico. L'Austria in ...