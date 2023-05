Emanuela Orlandi | il Vaticano e tutte le fragili “piste religiose” | Papa Wojtyla | Marcinkus | l’Alto prelato

(Di martedì 2 maggio 2023) Non solo. Anche se oggi è Giovanni Paolo II a finire nella vicenda di, negli anni molted’indagine sulla scomparsa della “Vatican Girl” hanno sfiorato o colpito in pieno la Santa Sede. Portando “alla sbarra” (mediatica) di volta in volta semplici religiosi, cardinali e “alti prelati”. Senza che naturalmente siano state mai riscontrate. Oltre a Karoltra gli accusati è finito anche monsignor Paul. Accusato prima di essere “l’Amerikano” che chiamava in casa deglie in. E poi addirittura di aver preso e violentato la ragazzina insieme a “Renatino”, ovvero Enrico De Pedis. Mentre direttamente da Oltretevere sono comparse due altre: quelle della ...

Non solo Papa Wojtyla . Anche se oggi è Giovanni Paolo II a finire nella vicenda di, negli anni molte piste d'indagine sulla scomparsa della "Vatican Girl" hanno sfiorato o colpito in pieno la Santa Sede. Portando "alla sbarra" (mediatica) di volta in volta semplici ...Il fratello di: 'Sono sempre stato convinto che lui sapesse che cosa era successo, mia sorella rapita per ricattare ...Pietro, il fratello di, la 15enne sparita nel nulla il 22 giugno 1983, torna sulle sue parole, finite nella bufera, rispetto alle presunte uscite notturne di Wojtyla : 'Io sono sempre stato convinto che lui ...

Pietro Orlandi a Verissimo. Sono 40 anni che combatte da solo per scoprire la verità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi «Io la sento viva, poi quello che può essere ...Emanuela Orlandi, il fratello Pietro pagato per andare in tv Silvia Toffanin fa chiarezza dopo l'ospitata dell'uomo a Verissimo. Emanuela Orlandi, il fratello pagato per andare ospite in tv Da un pò ...