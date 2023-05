Elio | chi è il nuovo corteggiatore di Gemma e Paola a Uomini e Donne | età | lavoro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 maggio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani tronisti e corteggiatori: tutti, d’altra parte, sono lì con il solo scopo di mettersi in gioco e innamorarsi. Proprio come sta cercando di fare, uncavaliere del trono Over della trasmissione di Maria De Filippi, che ha deciso di conoscere meglio due, due rivali e ‘nemiche’:Galgani da una parte, presenza fissa del programma da anni,Ruocco dall’altra, voltoche ha saputo dare filo da torcere in questi mesi. Cosa sappiamo sudel Trono Overè ...