(Di martedì 2 maggio 2023) L'interesse spagnolo L'interesse spagnolo per l'F - 35 era già stato manifestato l' anno scorso quando il quotidiano spagnolo El Pais , commentando sui ritardi accumulati dal programma Future combat ...

Un contratto di quasi un miliardo di euro per l'acquisto dimulti - missione eper la difesa terra - aria. È quanto assegnato da Madrid al gigante statunitense della Difesa, Lockheed Martin, per l'acquisto di ottoMH - 60R Romeo e ...... pur avendo perso centinaia fraed aerei, ha ancora ingenti riserve di ogni tipo di ...missilistiche contraeree e infatti negli ultimi giorni la Russia ha ripreso il lancio die droni ...... con trattative di mercato sui nuovi acquisti delle due squadre,e carri armati di ... a cui sono stati consegnati in passato aerei da caccia ed. Né gli Usa o la Francia, né altri ...

Elicotteri e missili, ecco il contratto che avvicina Madrid agli F-35 Formiche.net

Madrid assegna a Lockheed Martin 965,5 milioni per l’acquisto di elicotteri MH-60R e missili Patriot, ma l'attenzione è già sull'F-35 ...Lockheed Martin produrrà a pieno ritmo i sistemi lanciarazzi multipli HIMARS per evadere le richieste statunitensi e dei clienti esteri ...