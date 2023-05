Elettricità | abbiamo bisogno di una rete diversa

(Di martedì 2 maggio 2023) Per accogliere e gestire una quantità sempre maggiore di fonti rinnovabili, laelettrica dovrà diventare più grande e più flessibile. Ma i territori potrebbero opporsi alla costruzione di nuovi tralicci e linee di trasmissione

