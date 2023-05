Eleonora Daniele | “Avevo un lavoro in banca | poi tutto è cambiato con il Grande Fratello Con mio fratello autistico è andata in crisi la mia fede”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) Da piccola voleva fare la maestra, poi si è ritrovata a lavorare ine – dopo un provino per ilfatto senza troppa convinzione – ecco che la sua vita è cambiata per sempre.riavvolge il nastro dei ricordi e, in un’accorata intervista al Corriere della Sera, tira le fila della sua vita: “Volevo fare la maestra. In pratica volevo continuare a studiare – racconta -. Ero molto brava a scuola, ma sempre per motivi economici non ho potuto andare all’università e ho dovuto iniziare a lavorare.19 anni. Dover abbandonare quel mio sogno mi dava molta rabbia, anche se capivo le motivazioni”. E ancora: “Lavoravo inma ogni tanto mi chiamavano degli show room del posto, per fare l’indossatrice. Poi, un’emittente ...