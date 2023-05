Egitto | donna fa a pezzi suo figlio per mangiarlo | “Volevo vendicarmi del padre”

Leggi su tpi

(Di martedì 2 maggio 2023) Per vendicarsi dell’ex marito, inuna 29enne ha ucciso il lorodi 5 anni colpendolo più volte alla testa con un machete, poi ha cucinato parte della sua testa e l’ha mangiata: la– che soffre di disturbi psichici – è stata arrestata dalla polizia dopo che lo zio ha trovato parti del corpo del bambino in alcuni sacchi dell’immondizia nella casa in cui viveva, nel villaggio di Abu Shalabi. L’atroce vicenda, riferisce El Mundo, si è verificata nella città settentrionale egiziana di Faqus, nel governatorato di Ash Sharqiyah. La 29enne, che secondo quanto riferito dai media locali si chiama Hanaa, ha confessato di aver mangiato parte della testa di suoperché “voleva che restasse con lei”. Secondo fondi di polizia egiziane il piccolo sarebbe stato colpito quattro volte alla testa con un machete ...