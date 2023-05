Ecco perché molti stanno mettendo della pellicola trasparente sopra il water | risparmi una fortuna

(Di martedì 2 maggio 2023) Dovreste anche voi metteresul vostro Wc, quando scoprirete il motivo non tornerete più indietro! Il trucchetto è diventato virale sui social e il bello è che funziona davvero. Quando dobbiamo badare ad una casa a volte alcuni particolari possono sfuggire, costringendoci poi a dover avere a che fare con costosi ripari. Gli elettrodomestici si possono rompere, se non viene fatta la corretta manutenzione di cui hanno bisogno e mobili e sanitari possono dover essere riparati inmodi diversi. Ma se si potesse evitare di spendere soldi inutilmente? Il truccoper il wc – Grantennistoscana.itCon questo piccolo trucco, vedrete risolto almeno uno dei mille problemi che possono sorgere nella casa di ognuno di noi. Si tratta di un segreto che non ...

chi è Tapiro d'oro L'inviato di Striscia la Notizia , Valerio Staffelli, ha intercettato oggi negli studi Mediaset di Cologno Monzese Enrico Papi e gli ha chiesto: 'l'ha fatto Soffre il ...Non sologli volevo sinceramente bene, maè difficile parlare al funerale di una persona che viveva come una responsabilità il suo essere al mondo., credo che questa è la cosa che ...non credo di dover suscitare emozioni o trattenerle. Penso che i ragazzi siano entusiasti e troveranno il giusto livello di emozione , poiché le emozioni possono migliorare in una certa ...