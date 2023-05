E un diamante da record oltre 200 carati

(Di martedì 2 maggio 2023) Tanto atteso e chiacchierato, l’omaggio tematico del Met Gala 2023 a Karl Lagerfeld ha messo in luce l’influenza stilistica e culturale del grande couturier. Gli abiti di quest’anno, in linea con lo stile delineato dal kaiser della moda negli anni, sono stati sì spettacolari, ma alquanto eleganti e raffinati. Più contenute nella scelta dell’outfit, le star si sono però sbizzarrite con i gioielli. Cascate di perle e rari pezzi vintage hanno elevato anche le mise più semplici. Con ilda200di Dua Lipa e il rarissimo cristallo di Priyanka Chopra si sono raggiunti livelli di lusso e sfarzo che Karl Lagerfeld avrebbe sicuramente approvato. 15 gioielli indimenticabili del Met ...

'Lautaro ha fatto due grandi gol, è un ragazzo straordinario e lavora sempre a mille all'ora', le parole di Simone Inzaghi che si coccola il suopregiato. Il classe '97 è tornato al top ...... un risultato che gli è valso un Guinness World. Prince Royce ha occupato la prima posizione ... intitolato proprio Prince Royce, ha ottenuto 10 dischi di, e sette brani dell'artista ...Il terzo ko consecutivo in campionato aggiornapoco piacevoli, visto che non accadeva dal ... L'altra opzione è il 3 - 5 - 1 - 1 ma senza tutte le punte di: in tal caso indiziato a ...

Diamanti da record: i gioielli più iconici (e costosi) avvistati al Met Gala 2023 Io Donna

Il judo azzurro si conferma in ottima forma e continua a sfornare giovani talenti per un futuro sempre più luminoso in questa disciplina. Lo scorso anno furono realizzati tre primati – riguardo al num ...Post Malone supera tutti grazie al successo dei suoi brani. Ben 8 canzoni sono state certificate di diamante in ...