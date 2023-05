(Di martedì 2 maggio 2023) E’Jan-. Lo storico militante del movimento gay francese, principale artefice dei “pattidi solidarietà” (Pacs), introdotti per la prima volta in Francia nel 1999, è scomparso nella città di Trappes (Yvelines) venerdì 28 aprile all’età di 69 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata dai quotidiani parigini “Libération” e “Le Monde”. E’ stato fondatore dell’associazione Homosexualité et Socialisme negli anni Ottanta e ardente difensore dei diritti degli omosessuali.ha poi creato il Collectif pour le contrat d’union civile et sociale (Collettivo per il contratto d’unione civile e sociale), che mirava a dare un’esistenza legale alle coppie omosessuali o eterosessuali non sposate. In primo piano un giovane Jan-...

E' stato il fondatore dell'associazione Homosexualité et Socialisme negli anni 80 e difensore dei diritti degli omosessuali. Ha creato il Collectif pour le ...- Paul Pouliquen, storico militante del movimento gay francese, principale artefice dei patti civili di solidariet (Pacs), introdotti per la prima volta in Francia nel 1999,nella citt di ...Qui sono ancora in vista tre vagoni piombati su un binario, lo stesso dal quale fra il ... a Praga per visitare un campo nazista, certo, ma anche per rendere omaggio alla memoria diPalach, ...

È morto Jan-Paul Pouliquen, ideatore delle unioni civili francesi Luce

Jan-Paul Pouliquen, storico militante del movimento gay francese, principale artefice dei «patti civili di solidarietà» (Pacs), introdotti per la prima volta in Francia nel 1999, è morto nella città d ...Martedì 25 aprile, nel 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il presidente del Senato Ignazio La Russa è stato per alcune ore a Praga, in Repubblica Ceca, dove aveva un impegno isti ...