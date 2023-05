E' morto in carcere Khader Adnan | leader della jihad palestinese | era in sciopero della fame da 86 giorni

Tre razzi sono stati lanciati questa mattina da Gaza verso Israele in seguito alla notizia della morte indi Jader Adnan, membro della Jihad islamica, dopo 86 giorni di sciopero della fame ...Un importante dirigente del gruppo armato palestinese Jihad Islamica èinin Israele dopo 86 giorni di sciopero della fame. Khader Adnan, 44 anni, si trovava in prigione dal maggio 2021, accusato da Israele di terrorismo. Da Israele hanno fatto sapere che ......stati lanciati questa mattina da Gaza verso Israele in seguito alla notizia della morte in... "L'eroe libero, Khader Adnane, ècome martire a causa di un crimine commesso dal nemico ...

Israele, leader della Jihad in sciopero della fame muore in carcere. Razzi da Gaza. Anp: "Assassinio delibera… la Repubblica

Dopo la notizia della morte dello sceicco Khader Adnan, uno dei leader della Jihad islamica in Cisgiordania, sono stati sparati da Gaza alcuni razzi verso ...Uno dei principali esponenti della Jihad islamica in Cisgiordania, Khader Adnan, è morto in un carcere di Israele dopo uno sciopero della fame di 86 giorni ...