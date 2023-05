Dune Parte 2 | ecco quando uscirà il trailer presentato al CinemaCon

Leggi su movieplayer

(Di martedì 2 maggio 2023) Non manca molto all'arrivo in streaming del primodella secondadel blockbuster di Denis Villeneuve. È stato confermato che il primodiDue verrà diffuso in streaming domani. Dovrebbe trattarsi dello stessoche Warner Bros. ha mostrato in anteprima esclusiva aldella settimana scorsa. Proprio in occasione delvi avevamo riportato la descrizione deldi: Part Two che vedeva il Paul Atreides di Timothée Chalamet cavalcare un verme delle sabbie. Chalamet ha anche commentato il momento clou del sequel, rito di passaggio per entrare a fardel popolo Fremen. Lo spettacolaresi apre con con Chani e Paul ...