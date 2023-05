Doppia sospensione idrica a Salerno | la mappa dei disagi

Leggi su zon

(Di martedì 2 maggio 2023) La societàSistemi comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Giuseppe Paesano altezza civico n° 18, si rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 14.00 alle ore 16.00 di Giovedì 4 maggio 2023, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Giuseppe Paesano dal civico n° 41 al civico n° 53 e dal civico n° 2 al civico n° 14 Inoltre, la società comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Enrico Moscati altezza civico n° 9, si rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 09.00 alle ore 12.00 di Venerdì 5 maggio 2023, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Enrico Moscati (dal civico n° 1 al civico n° 15) Via Gherardo Costantino (dal civico n° 16 al civico n° 22) Via Cosimo Vestuti (dal civico n° 13 al civico ...