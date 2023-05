Dopo l’Ucraina | anche la Russia nega la missione di pace del Papa |  «Non ne siamo a conoscenza»

Leggi su open.online

(Di martedì 2 maggio 2023)il Cremlino riferisce di «non essere a» di unadidel Vaticano per Kiev. Ad annunciarlo è il portavoce Dmitry Peskov citato dall’agenzia di stampa Tass. La questione era uscita direttamente daFrancesco al ritorno dallain Ungheria. «A tutti interessa la strada della. Io sono disposto a fare tutto il necessario. Adesso è in corso una: per ora non è pubblica, ne parlerò quando sarà pubblica», aveva detto il Pontefice ai giornalisti senza fornire ulteriori particolari. Ma hariferito che le autorità vaticane intendono intercedere per i bambini ucraini trasferiti forzatamente in...