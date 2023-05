“Dopo l’intervista a Vogue…” Un sondaggio preoccupa Elly Schlein

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 2 maggio 2023) I sondaggi dicono che il Partito Democratico dista recuperando un po’ del terreno perdutola debacle elettorale di Enrico Letta a settembre. I punti di distanza da FdI di Giorgia Meloni sono ancora molti, ma meno che in passato. Tuttavia, sebbene la ventata d’ossigeno portata dall’elezione dialla segreteria del partito abbia ridato un po’ di vita sondaggistica ai dem, non si può dire lo stesso della scelta di farsi intervistare da Vogue e di rivelare di far ampio ricorso ai consigli (retribuiti) di una armocromista. Lo abbiamo visto e rivisto: quella che dovrebbe essere la base elettorale del Pd, ovvero il mondo dei lavoratori e degli operai, non ha visto di buon grado le fotografie sulle pagine patinate della rivista di moda. “? E chi è?”, ...