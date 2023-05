Dopo aver notato questo frutto bianco | sono scioccata dallo scoprire cos’è realmente

Leggi su it.newsner

(Di martedì 2 maggio 2023) Se immaginiamo una melanzana, immaginiamo unlungo o rotondo e viola, perché la melanzana è unanche se la mangiamo come fosse un vegetale. Le melanzane posessere utili per creare ottimi piatti: posessere grigliate, usate per fare sughi, la parmigiana o aggiunte a diversi tipi di stufati, per non parlare delle polpette. Ma una foto pubblicata su Reddit è diventata virale per la somiglianza dicon un altro cibo. L’articolo prosegue sotto la foto. Before they’re ripe it’s easier to understand why they’re called eggplants. by u/price1869 in pics Indubbiamente, le melanzane in questa foto assomigliano a delle uova. Ma scopriamo la differenza tra melanzane bianche e melanzane viola. Le melanzane bianche ...