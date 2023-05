Documenti falsi e truffe | cosa c' è dietro il business dell' immigrazione

... per il costo della fiera settimanale, per il rilascio di copie di atti,amministrativi e ... Invece di agire comepaladini dei cittadini, cari consiglieri di minoranza smettete di essere ...Il tariffario diper i migranti diretti in Italia...vediamo infatti trafficare in passaporti, ricevere pagamenti per delle prestazioni sessuali e intrattenere rapporti con la malavita locale. Per lui e il fratello, in quanto privi di...

Documenti falsificati e truffe: cosa c'è dietro il business dell ... ilGiornale.it

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare, emessa dal Tribunale bergamasco, nei confronti di sei persone ...(LaPresse) I Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare, emessa dal Tribunale bergamasco, ...