Doctor Strange 2 | Xochitl Gomez difende il sequel | Hanno chiesto di riscrivere il film 33 volte

(Di martedì 2 maggio 2023), l'interprete di America Chavez, ha respinto le critiche relative anel Multiverso della Follia, rivelando che 'ilè stato riscritto 33'.nel Multiverso della Follia non è riuscito a soddisfare le altissime aspettative di molti fan del MCU ma secondo, l'interprete di America Chavez, le critiche riallo sceneggiatore Michael Waldron nonalcun senso: secondo l'attrice, infatti, sarebbe stato costretto ail copione 33. Anche solo guardando i vari trailer, le foto ufficiali e persino il merchandising, era chiaro che ilaveva subito ...

nel Multiverso della Follia non è riuscito a soddisfare le altissime aspettative di molti fan del MCU ma secondo Xochitl Gomez , l'interprete di America Chavez, le critiche rivolte allo ...In risposta ad alcuni commenti su TikTok, Xochitl Gomez - il volto di America Chavez innel multiverso della follia - ha preso le difese dello sceneggiatore Michael Waldron. LEGGI " Elizabeth Olsen crede che sia "una perdita di tempo" girare i suoi stunt: "Usate le ...L'insider noto come @MyTimeToShine (che tempo addietro aveva correttamente riportato la comparsa di uno dei Fantastici Quattro innel Multiverso della Follia ) ha infatti affermato su ...

Doctor Strange 2, Xochitl Gomez difende il sequel: "Hanno chiesto ... Movieplayer

Xochitl Gomez, l'interprete di America Chavez, ha respinto le critiche relative a Doctor Strange nel Multiverso della Follia, rivelando che 'il film è stato riscritto 33 volte'. NOTIZIA di LUCA ...Sapevate che Elizabeth Olsen non era al corrente di un dettaglio in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.