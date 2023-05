(Di martedì 2 maggio 2023) Fra i vari temi caldi che dasi ripropongono c'è quella dei, ovvero quegli insegnanti assunti in ruolo che vorrebbero cambiare ruolo o grado d'istruzione ma che sono impossibilitati a farlo a causa dell'assenza di un corso abilitante. L'articolo .

Alle 16:00 dibattito con Mario Pittoni (Lega), Gaetano Amato (M5S), Valentina Sanna (, CoDIR) e Anita Pelaggi (coordinamento nazionale precari scuola, CNPS). Conduce Andrea Carlino .Mi faccio portavoce di un numeroso gruppo didi ruolo che desiderano continuare a spendersi per la scuola , che hanno ancora sogni e desideri nonostante le istituzioni li hanno ...Ma perchè ci chiamiamoPerchè non ci viene data la possibilità di volare li dove ancora tanti sogni vogliamo realizzare! Semplicemente noi chiediamo di ricevere un ascolto attivo;...

Docenti ingabbiati, aspettano l’abilitazione da 23 anni: “Meglio precari che rinunciare ad un sogno” Orizzonte Scuola

La sua storia e quella di migliaia di altri docenti che vorrebbero un corso abilitante per poter fare uno scatto di carriera, ma sono bloccati: non ci sono procedure per loro. «Vogliamo solo poter pro ...Da Stefania Conte, Palermo Coordinamento docenti di ruolo ingabbiati – Insegno da circa 25 anni metà degli anni che ho. Potrei scrivere un libro, anzi forse un giorno lo farò. Raccontare fatti di vita ...