(Di martedì 2 maggio 2023) Leggi Anche, la bozza del dl: stop alle multe milionarie per le Ong - Massimo 36 mesi per la cittadinanza Le questioni pregiudiziali presentate da Pd, M5s e Alleanza Verdi e Sinistra sono ...

Berruto (Pd): 'nega la storia' 'Siete andati a Cutro, proprio lì, dove il mare è diventato ...testo normativo che restringe le garanzie dei richiedenti asilo e i diritti delle persone. ...Non la democrazia deldel popolo, ma quella della stabilità, degli affari, degli interessi. ... Italia La propaganda di Meloni suidistrae dalle vere emergenze Corrado Formigli ...L'intento del Dl Cutro "è quello di rafforzare gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e allo stesso tempo semplificare le procedure per l'ingresso in Italia deiqualificati ...

Dl migranti, il governo pone la fiducia alla Camera TGCOM

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Mal di Libia è un viaggio nel Mediterraneo, non solo in Libia, è un racconto delle persone, delle speranze, della morte e della violenza che investe il mare nostrum ...