(Di martedì 2 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'Aula dellaha respinto con 187 no, 109 sì e due astenuti, le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dal Partito democratico, dal Movimento cinque stelle e da Alleanza Verdi e Sinistra, al decreto recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Il, con il ministro Luca Ciriani, ha postola questione disul decreto.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

... quello relativo all'accoglienza dei. La conferenza dei capigruppo stabilirà ora i tempi ... 'Sostituzione etnica: questa è la cultura delle destre oggi al. Basterebbe questo per non ...Berruto (Pd): 'nega la storia' 'Siete andati a Cutro, proprio lì, dove il mare è diventato ...testo normativo che restringe le garanzie dei richiedenti asilo e i diritti delle persone. ...Non la democrazia deldel popolo, ma quella della stabilità, degli affari, degli interessi. ... Italia La propaganda di Meloni suidistrae dalle vere emergenze Corrado Formigli ...

Dl migranti, il governo pone la fiducia alla Camera TGCOM

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha respinto con 187 no, 109 sì e due astenuti, le questioni pregiudiziali di costituzionalità ...La Camera dei deputati ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità al dl migranti presentate da Avs, Pd e M5s. I voti contrari sono stati 187, quelli favorevoli 109. Ora ...