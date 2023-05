Dl Lavoro | Meloni “Taglio di tasse più importante degli ultimi decenni”

Destiniamo l'intero ammontare di quel tesoretto al più importante taglio delle tasse suldegli ultimi decenni". Così il premier Giorgia, in un video diffuso dopo il Consiglio dei ...Per la presidente del Consiglio, Giorgia, è la riduzione delle tasse sul"più importante degli ultimi decenni": taglio del cuneo che si tradurrà in 100 euro in più in busta paga , innalzamento del tetto di esenzione per i ...Così la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia, in un video pubblicato poco dopo l'approvazione del nuovo decreto in materia di. "Abbiamo liberato un tesoretto da 4 miliardi ...

Sul lavoro servirebbe una vera riduzione delle tasse sul lavoro attraverso una redistribuzione del prelievo fiscale. Invece la Meloni da una parte strizza l’occhio agli evasori e dall’altra taglia il ...Grazie proprio a questo magma non disciplinato il governo di Giorgia Meloni si distingue però ... A partire dalla ministra al Lavoro Marina Elvira Calderone, che era tra i vertici dell'Ordine ...