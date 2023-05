Dl lavoro | Calenda | Taglio cuneo non grande ma comunque dato positivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) “Io penso che ildelfiscale, che non è dell'entità che dice la Meloni, nel senso che non è il piùdi tasse che ci sia mai stato ma al contrario è uno dei più bassi e temporaneo, èun. Non è che si possa contestare”. Così il leader di Azione, Carlointercettato dai cronisti poco prima di un evento in piazza Venezia a Roma. “Dopodiché manca la possibilità di rafforzamento nella formazione, un salario minimo garantito da fare insieme ai sindacati in modo che non si demolisca la contrattazione collettiva e su questo speriamo ci sia possibilità di discutere”, ha proseguito: “Ridurre il reddito è corretto perché viene pagato dai lavoratori e quindi bisogna stare attenti coi ...