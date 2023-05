Dl lavoro | Calenda “Da destra e sinistra eccesso di propaganda”

(Di martedì 2 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Fare una polemica perchè si tagliano le tasse ai lavoratori il 1° maggio mi sembra assurdo”. Lo scrive il leader di Azione, Carlo, su twitter. “Descrivere il taglio (per ora una tantum) come il più grande mai fatto è sbagliato oltre che falso. Queste due posizioni riassumono bene l’die a”, aggiunge.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ROMA (ITALPRESS) – "Fare una polemica perchè si tagliano le tasse ai lavoratori il 1° maggio mi sembra assurdo". Lo scrive il