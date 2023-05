Dl lavoro | Boccia Pd | ' fa crescere la precarietà | ieri uno schiaffo ai giovani e a chi non ce la fa'

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag (Adnkronos) - "Quello approvatodal Cdm non è un decreto per il, ma un attacco al mondo del, unoalla povertà, un insulto al futuro dei". Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco. "L'estensione dei voucher e la liberalizzare dei contratti a termine è l'esatto contrario di ciò che serve. Perché quei contratti vanno limitati, serve una legge sulla rappresentanza e un salario minimo. Aumentano lae vogliono far passare la tesi che si fa l'interesse delle imprese precarizzando ile invece, purtroppo, si crea un fossato tra le imprese in difficoltà che si aggrappano a qualsiasi possibilità pur di sopravvivere e quelle che invece si rifiutano comunque di sfruttare la ...

La segretaria del Pdcosì il decretodel governo Meloni. Leggi Anche Schlein: 'Abbassare le tasse a tutti vuol dire farlo per i ricchi. Interventi sulle rendite finanziarie Serve una ...Schleinil decreto2023 che il governo si appresta a varare. "Il decreto annunciato è una provocazione insopportabile. Ruba il futuro alle prossime generazioni ed è una sentenza di ...La segretaria del Pd, Elly Schlein , in tour elettorale in Siciliail dltargato Meloni. Definisce "una provocazione insopportabile" aver scelto proprio il primo maggio come giorno per ...

Lavoro: Boccia, 'dl schiaffo a giovani e a chi non ce la fa' Il Dubbio

Roma, 2 mag (Adnkronos) – “Quello approvato ieri dal Cdm non è un decreto per il lavoro, ma un attacco al mondo del lavoro, uno schiaffo alla povertà, un insulto al futuro dei giovani”. Lo dice il pre ...I provvedimenti varati dal governo attirano le critiche di Cgil-Cisl-Uil e del centrosinistra. Ma la maggioranza respinge le accuse e rilancia ...