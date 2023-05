(Di martedì 2 maggio 2023) L’Atp di Madrid sta entrando sempre più nel vivo con la giornata dedicata agli ottavi di finale, ma il numero 1 del mondo può sorridere per altri motivi PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Giornata di ottavi di finale all’Atp di Madrid. Il Master 1000 spagnolo sta entrando nella sua fase più calda. Ad Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... con le semifinali del Roland Garros 2018 eliminando, diede il la al Rinascimento del ... Anche nella ricerca di quella fondamentale continuità che puòesaltare un gioco difficile ma ...Che s'è inserito negli Slam nella triade d sogno Federer - Nadal -salendo anche al numero ... Ahilei, Emma ne ha sempre una, fra schiena e spalla, e quandova in pista, va ......di Belgrado ha innanzitutto sconfitto per la prima volta il numero uno del mondo Novak, ... 'Sono felice per il risultato ottenuto a Banja Luka, ma soprattutto perchésto rialzando ...

Djokovic, finalmente arriva la notizia tanto attesa: fans in delirio Sport News.eu

La stagione sulla terra battuta non è iniziata nel migliore dei modi per Novak Djokovic. Il campione serbo ha rimediato una brutta sconfitta ai danni di Lorenzo Musetti agli ottavi di finale del ...Il tennis italiano sta vivendo un momento eccellente in termini di risultati grazie soprattutto a Jannik Sinner (numero 8 al mondo, reduce da due semifinali e una finale a liverllo di Masters 1000) e ...