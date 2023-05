Divieti di sosta non rispettati | raffiche di multe a Saronno

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 2 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordinone pioggia diper gli automobilisti diche non avevano rispettato la segnaletica verticale: questo è quanto accaduto negli ultimi giorni in alcune vie del centro cittadino, ma anche in zone periferiche, per il mancato rispetto deidiche normano i giorni di pulizia strade. Leggi ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.