Diversamente autonomi | ugualmente cittadini | venerdì 5 convegno all’Acen sul regionalismo differenziato

(Di martedì 2 maggio 2023)5 maggio, alle ore 10,30, si terrà all’Associazione Costruttori Edili di Napoli (piazza dei Martiri, 58) il”. L’incontro, organizzato da Anep – Associazione ex Parlamentari della Repubblica e Acen, punta ad approfondire con esperti e parlamentari il disegno di legge sule a porre l’attenzione sulle ricadute per l’economia e il nostro territorio di un provvedimento che ha guadagnato l’attenzione soprattutto di giuristi e di addetti ai lavori nonostante gli ampi impatti sulla vita delle imprese e dei. Dopo i saluti di Angelo Lancellotti , presidente dell’Acen, Erminia Mazzoni, coordinatore Campania Anep e Immacolata Troianiello, presidente ...

