Dispersi in montagna | ritrovati e tratti in salvo a Giffoni Valle Piana

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Giffone, allertati dalla Centrale Operativa 112 per una segnalazione di persone disperse in, si sono attivati prontamente per partecipare alle ricerche. L’area delle ricerche, individuata nella località “colle Maddalena” del Comune di, è costituita da bosco che si estende lungo il confine tra i Comuni die Pontecagnano Faiano. Instaurato un canale di comunicazione con le due persone disperse i militari, ricevute rassicurazioni sul loro stato di salute, guidati dalla descrizione che ihanno fornito del territorio circostante, sono riusciti ad ...

ARTICOLO PRECEDENTEina Giffoni Valle Piana: ritrovati e tratti in salvo Ultime notizie Zerottonoveina Giffoni Valle Piana: ritrovati e tratti in salvo 2 Maggio ...... allertati dalla Centrale Operativa 112 per una segnalazione di persone disperse in, si ... ricevute rassicurazioni sul loro stato di salute, guidati dalla descrizione che ihanno ...... allertati dalla Centrale Operativa 112 per una segnalazione di persone disperse in, si ... ricevute rassicurazioni sul loro stato di salute, guidati dalla descrizione che ihanno ...

Carabinieri Forestali salvano due escursionisti dispersi in montagna Info Cilento

Una volta instaurato con loro un canale di comunicazione i forestali sono riusciti a guidare in salvo i due escursionisti ...Nella mattinata odierna, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana, allertati dalla Centrale Operativa 112 per una ...