(Di martedì 2 maggio 2023) È tornato il vero. Quello che gioca che è una meraviglia, quello chee con, quello che comanda la Premier League ed è in lotta per il titolo col Manchester, ora due punti ...

L'unica preoccupazione per Arteta in una serata quasi perfetta arriva dalla difesa, per la dormita di Zinchenko sul gol dele per le condizioni di Gabriel, uscito malconcio e il cui stop ...Non ci sono più parole per descrivere il momento dei Blues, che mercoledì scorso sono stati costretti ad alzare bandiera bianca anche contro il Brentford. Le Bees hanno avuto la ...Andriy Shevchenko, che da bambino è stato costretto a lasciare casa a causa delnucleare ... una Supercoppa Italiana, una Champions League e una Coppa Italia) e nel, vincendo una Coppa ...

Disastro Chelsea, l'Arsenal domina e vince 3-1: +2 sul City ma Pep ha due gare in meno La Gazzetta dello Sport

La squadra di Arteta vince nettamente la sfida con i Blues chiudendo la pratica già nel primo tempo grazie alla doppietta di Odegaard e al gol di ...Numeri disastrosi per il Chelsea: dall'arrivo sulla panchina di Frank Lampard, i Blues hanno inanellato una serie di record negativi ...