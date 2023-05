Diretta Napoli | vertice in Prefettura per la festa scudetto LIVE 

(Di martedì 2 maggio 2023) Questa mattina va in scena alladiuna riunione del comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, convocata ieri dal prefetto Claudio Palomba, per mettere a punto il ...

Questa mattina va in scena alla Prefettura diuna riunione del comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, convocata ieri ... Segui tutti gli aggiornamenti incon ......che ne firma pure la regia e forte della presenza dell'orchestra "Disperata Erotica Band"..."Meglio stasera!" visto l'imperversare in città dei festeggiamenti per il terzo scudetto del, ...Giovedì - salvo spostamenti - orari c'è Udinese -al Dacia Arena alle 20.45. La gara sarà trasmessa instreaming su con telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Nell'Udinese ...

Napoli-Salernitana in Diretta LIVE: guarda la Serie A in Streaming GRATIS Footballnews24.it

Questa mattina va in scena una riunione alla Prefettura di Napoli per mettere a punto il piano sicurezza in vista di una possibile festa scudetto domani sera e giovedì. Partecipa anche il presidente D ...Enorme gioia in un club di tifosi della Salernitana per il pareggio ottenuto contro il Napoli allo stadio Maradona.