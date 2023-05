Diretta Isola dei Famosi | puntata di martedì 2 maggio

Questa sera a Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato, poco prima delladell'dei Famosi, il Tapiro d'oro a Enrico Papi per le presunte tensioni tra lui e Ilary Blasi durante l'ultima puntata dell', in cui ha strappato dalle mani della conduttrice la ...È sbarcata sull'dei Famosi per essere nominata solo dopo alcuni giorni. Questo il triste ... intervistata nel 2001 da Michele Cucuzza a La Vita inin onda su Rai Uno , dice convinta di ...Nella giornata del 2 maggio andrà in onda la terzade ' L'dei famosi ', il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi . Si tratta di una puntata speciale poiché, per via della festività del primo maggio, Mediaset ha deciso di ...

Diretta Isola dei Famosi 2023: segui la terza puntata LIVE Corriere dello Sport

Striscia ha consegnato il tapiro d'oro ad Enrico Papi, secondo lui resta all'Isola dei famosi accanto ad Ilary Blasi ...Asia Argento arriverà in Honduras per fare una sorpresa a sua sorella Fiore, intanto è ancora ignota l'identità del nuovo concorrente ...