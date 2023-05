Dipendente Apple colpevole di frode | quello che ha fatto è assurdo

(Di martedì 2 maggio 2023) Problemi in casa, unè stato accusato diche ha, i dettagli della vicenda, la nota società di tecnologia, è sempre al centro dell’attenzione per i suoi prodotti innovativi e i suoi software all’avanguardia. Numeri record testimoniano il grande successo della società, che continua a crescere costantemente anno dopo anno.– Computermagazine.itL’ultimo trimestre ha visto un fatturato di oltre 111 miliardi di dollari, confermando la sua posizione di leader nel settore. Tuttavia, di recente si è verificato un episodio che ha scosso la società.accusato di, cos’è successo Dhirendra Prasad, un ex ...

...un software creato per identificare i fattori di resa e una terza causata da unche ... Il migliori SmartphoneiPhone 12 , compralo al miglior prezzo da eBay a 529 euro . 6 ...Dhirendra Prasad, exdi, è stato condannato a tre anni di prigione e al pagamento di oltre 19 milioni di dollari per frode e conseguente evasione fiscale. Approfittando del suo ruolo all'interno dell'...Il più importante riguarda un ex -che avrebbe derubatodi ben 17 milioni di Dollari. A riportare il caso è Engadget , mentre il suo "protagonista" è Dhirendra Prasad, che ha svolto ...

Frode ai danni di Apple: ex dipendente in prigione Punto Informatico

Dhirendra Prasad è un ex dipendente Apple che poco più di un anno fa, intorno a marzo 2022, è stato denunciato dal suo ex datore di lavoro per frode postale ...Una recente sentenza ha condannato duramente un ex dipendente Apple per essersi appropriato di diversi milioni di dollari.