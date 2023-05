", questa sera21.20 su La 7 una nuova puntata del talk show condotto da Giovanni Floris. L'inflazione riprende a salire mentre i salari restano inchiodati al loro posto, una situazione ...Pietro Orlandi aOspite ada Giovanni Floris su La7, il fratello di Emanuela ... di cui tutti in Vaticano erano a conoscenza e non sono mai state ritenute una cosa grave,...... nel corso di una puntata della trasmissione, Pietro Orlandi ha anche riferito di voci ... In meritoillazioni su Wojtyla, riporta il Messaggero , ha detto, senza celare la propria ...

“Dimartedì”, alle 21.20 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata Globalist.it